АВТОСТАТ | АВТОВАЗ запатентовал интерьер LADA 4x4 нового поколения

АВТОВАЗ запатентовал интерьер LADA 4x4 нового поколения

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АВТОВАЗ запатентовал интерьер LADA 4x4 нового поколения

АВТОВАЗ оформил патент на промышленный образец интерьера для нового легкового автомобиля. Судя по очертаниям корпуса (документ за номером 117470), речь идет о новом поколении LADA 4x4, и теперь поклонники модели, а также эксперты рынка и автопроизводители наконец получили полное представление о том, как же будет выглядеть обновленная версия легендарного российского внедорожника. 

запатентованный экстерьер

Напомним, в конце апреля нынешнего года представители тольяттинского предприятия аналогичным образом запатентовали экстерьер нового автомобиля (под номером 114433), в изображении которого легко угадывается концепт LADA 4x4 Vision, показанный в рамках Московского международного автосалона в 2018 году.

Концепт, показанный на Московском автосалоне

Тогда на презентации Стив Маттин (теперь он вице-президент по дизайну АВТОВАЗа) заявил, что концепт модели нового поколения позволяет продемонстрировать потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна… «черпая вдохновение в легендарном LADA 4x4».

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки внедорожники разработки suv lada lada 4x4

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