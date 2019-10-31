ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легковых автомобилей за 9 месяцев 2019 года составил 1,13 млн единиц. Это на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Крупнейшим региональным рынком в стране традиционно является Москва, на долю которой за отчетный период пришлось 14%. В количественном выражении этот соответствует 158,4 тыс. купленных машин (-6%). Подмосковью принадлежит 9% всего российского рынка, что эквивалентно 101,8 тыс. экземпляров, причем здесь наблюдается рост (+6%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (75 тыс. шт.; -6%) с долей 6,6%. Таким образом, эти три субъекта занимают более 35% рынка новых легковых машин в РФ.

Кроме них, в ТОП-10 среди регионов попадают: Татарстан (49,3 тыс. шт.; -3%), Краснодарский край (43,1 тыс. шт.; -1%), Башкортостан (39,7 тыс. шт.; -5%), а также Самарская (36,5 тыс. шт.; -6%), Свердловская (35,7 тыс. шт.; -5%), Челябинская (29,3 тыс. шт.; -6%) и Ростовская (27,9 тыс. шт.; -7%) области.

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