IT-революция 2019: авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели

Мы продолжаем знакомить вас со спикерами предстоящей конференции «IT-революция в автобизнесе - 2019». Количество IT-компаний, претендующих на долю в доходах авторитейла, год за годом становится все больше. Но пока не зафиксирован ни один по-настоящему успешный пример прямой конкуренции с традиционной моделью дилерского бизнеса.

Классифайды (в качестве одного из потенциальных конкурентов) гарантировали себе возможность стать значимым участником рынка: они предложили потребителю прозрачный источник информации, а дилеру удобный канал продаж/коммуникации с клиентом. Готовы ли они производить дальнейшие шаги по трансформации в полноценного посредника при проведении сделки? Способны ли классифайды заменить автомобильных дилеров... и готовы ли дилеры отдавать инициативу технологическим компаниям?

В рамках выступления на форуме основатель и CEO Mastakey/Photostand Александр Усольцев поделится своим мнением, а также аналитикой и прогнозами на следующие темы: