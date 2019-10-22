IT-революция 2019: авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели

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IT-революция 2019: авто-классифайды и возможный переход к транзакционной модели

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Мы продолжаем знакомить вас со спикерами предстоящей конференции «IT-революция в автобизнесе - 2019». Количество IT-компаний, претендующих на долю в доходах авторитейла, год за годом становится все больше. Но пока не зафиксирован ни один по-настоящему успешный пример прямой конкуренции с традиционной моделью дилерского бизнеса.

Классифайды (в качестве одного из потенциальных конкурентов) гарантировали себе возможность стать значимым участником рынка: они предложили потребителю прозрачный источник информации, а дилеру удобный канал продаж/коммуникации с клиентом. Готовы ли они производить дальнейшие шаги по трансформации в полноценного посредника при проведении сделки? Способны ли классифайды заменить автомобильных дилеров... и готовы ли дилеры отдавать инициативу технологическим компаниям?

В рамках выступления на форуме основатель и CEO Mastakey/Photostand Александр Усольцев поделится своим мнением, а также аналитикой и прогнозами на следующие темы:

  • Что потребитель ждет от классифайда и что критично для дилерского бизнеса?
  • На какое место в структуре авторитейла могут претендовать классифайды?
  • Что нового классифайды уже предлагают дилерскому бизнесу и частным покупателям/продавцам (примеры трансформации бизнес-модели классифайдов на мировых рынках)?
  • Готовы ли классифайды стать маркетплейсами и какие угрозы стоят перед ними?

, источник: АВТОСТАТ

Теги: it-революция 2019

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