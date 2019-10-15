АВТОВАЗ остановил производство метановых автомобилей

АВТОВАЗ остановил производство автомобилей LADA с битопливными двигателями, способными работать на метане. В гамме завода только две такие модели: седан LADA Vesta CNG вышел на рынок летом 2017 года, а фургоны и универсалы LADA Largus CNG появились в продаже минувшей весной.

Как пишет издание «Авторевю», остановка производства связана с прекращением государственной программы EcoGas, в рамках которой правительство выделяет субсидии на покупку метановых автомобилей. Скидка на газовые «Лады» по этой программе составляет 115 тыс. рублей. Например, метановая LADA Vesta с учетом субсидии стоит минимум 707 тыс. рублей против 677 тысяч за бензиновую версию с аналогичным оснащением. Однако продать такую «Ладу» без скидки за полновесные 822 тыс. рублей, судя по всему, весьма проблематично, поэтому АВТОВАЗ и предпочел приостановить производство.

Переоборудованием новых машин занималась тольяттинская Группа компаний АТС («Альтернативные топливные системы»). Выпуск газовых версий остановлен еще 1 октября, причем в информационном письме АВТОВАЗ указал, что возобновление производства в 2019 году не планируется. Однако пресс-служба завода уверяет, что о полном прекращении выпуска речи не идет, и обещает сообщить об открытии приема заказов на следующий период.

Между тем, в октябре АВТОВАЗ запустил специальную акцию для покупателей LADA Largus CNG – разница в цене между двухтопливным автомобилем и версией, работающей на бензине, составляет всего 22 тыс. рублей. Только в октябре по условиям акции стоимость пятиместного универсала составит от 674,9 тыс. рублей, автомобиль в версии Cross предлагается от 739,9 тыс. рублей, а фургон LADA Largus CNG можно приобрести по привлекательной цене от 649,9 тыс. рублей – сегодня это самый доступный двухтопливный автомобиль на рынке России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», сервис заказа такси «Ситимобил» в июне 2019 года начал работу в Самарской области. Для перевозок пассажиров в компании уже приобрели 50 автомобилей LADA Vesta CNG, использующих в качестве топлива бензин и метан. В дальнейшем парк битопливных автомобилей планируется расширить до 200 единиц.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».