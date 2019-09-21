Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок

сегодня, 08:43 306 0

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Внедорожник Mitsubishi Pajero до конца этого года покинет российский рынок. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе марки. Дело в том, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года. Продлевать его компания не будет, а вместе с тем прекратятся и поставки внедорожника в Россию. О дальнейшей судьбе Mitsubishi Pajero компания обещает объявить до конца октября. Пока какой-либо конкретной информации в российском представительстве нет.

Как сообщалось ранее, на японском рынке Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition, после чего продажи модели в этой стране будут прекращены. Основной спрос на внедорожник сейчас сосредоточен в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке. Однако Mitsubishi Pajero вскоре покинет и эти рынки.

В настоящее время Mitsubishi Pajero предлагается на российском рынке от 2 млн 989 тыс. рублей. Внедорожник представлен с 3,0-литровым V6 мощностью 174 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 884 внедорожника Pajero, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (344 шт.).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: потери mitsubishi mitsubishi pajero

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