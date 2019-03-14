Серийный кабриолет Lexus LC рассекречен до премьеры

В Сети появились шпионские снимки нового кабриолета Lexus LC, которые были сделаны во время официальной фотосессии новинки. Как ожидается, премьера автомобиля состоится до конца нынешнего года, а его продажи стартуют в начале 2020 года, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, летом Lexus представил на Фестивале скорости в британском Гудвуде закамуфлированный прототип LC Convertible. По всей видимости, товарный кабриолет будет несущественно отличаться от концепт-кара, показанного в начале 2019 года на Детройтском автосалоне.

Новинка станет первым серийным автомобилем Lexus с открытым кузовом после IS 300 °C, выпуск которого был завершен в 2015 году. Как и он, Lexus LC Convertible получит жесткую крышу с механизмом складывания, расположенным позади кабины.

Предполагается, что линейка двигателей будет та же, что и у купе LC. Речь идет о 5,0-литровом атмосфернике V8 мощностью 477 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Купе способно набирать первую «сотню» за 4,7 секунды.

Кроме того, доступна версия с гибридной силовой установкой, состоящей из 3,5-литрового мотора V6, электрического двигателя и комплекта литий-ионных аккумуляторов. В сумме агрегаты выдают 355 л.с.

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