В первой половине октября 8 компаний изменили цены на автомобили в России

сегодня, 12:45 778 0

В первой половине октября 8 компаний изменили цены на автомобили в России

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые легковые автомобили и в первой половине* октября зафиксировали их изменение у 8 марок, официально представленных на российском рынке.

На сумму до 20 тыс. руб. увеличилась стоимость внедорожника Chevrolet Niva (на 7 – 9 тыс. руб.), лифтбека Skoda Rapid (на 12 – 18 тыс. руб.) и седана Peugeot 408 (на 12 тыс. руб.). Кроме того, на 5 – 20 тыс. руб. подорожал и весь модельный ряд Ульяновского автозавода.

Чуть сильнее подорожали отдельные комплектации корейского седана KIA Cerato, рост цен на эту модель составил 20 – 30 тыс. руб. Немецкий Volkswagen поднял цену на универсалы Caddy и Caddy Maxi на 3,1 – 14,1 тыс. руб., а вот еще одна модель этого бренда, пикап Amarok, получил более серьезную прибавку в сумме 33,9 – 62,6 тыс. руб.

Но наибольший рост цен был зафиксирован у внедорожников Jeep. Так, стоимость большинства комплектаций Grand Cherokee увеличилась на 55 – 60 тыс. руб., а все версии Wrangler и Wrangler Unlimited стали дороже на 10 – 120 тыс. руб.

В первой половине месяца только у одной компании отмечалось снижение цен на конкретную модель – это японский Nissan X-Trail. Несколько его комплектаций потеряли в цене от 10 до 31 тыс. руб. Заметим, что две другие модели этого же бренда – Qashqai и Terrano – напротив, получили прибавку в сумме 10 и 14 – 24 тыс. руб. соответственно.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

* За период с 1 по 15 октября 2019 года

, источник: АВТОСТАТ

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