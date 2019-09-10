BMW выпустит электрокар на базе 1-Series

Компания BMW разрабатывает экологически чистую версию компактного хэтчбека 1-Series, который может получить имя i1. Ожидается, что новинка разделит с моделью переднеприводную платформу FAAR и будет использовать электрическую начинку от i3 S. Дебют пятидверки может состояться в 2021 году, сообщает портал Motor.ru.

Руководитель «зеленого» подразделения BMW i Роберт Ирлингер подтвердил изданию Auto Express планы электрификации новой 1-Series. По его словам, гибкая архитектура современных BMW позволяет переводить на электротягу и переднеприводные, и заднеприводные модели, поэтому у клиентов баварской марки будет возможность выбрать подходящий электрокар.

Электрическая версия BMW 1-Series будет отличаться от моделей с традиционными ДВС штрихами – «сплошной» радиаторной решеткой, оригинальной цветовой гаммой и разъемом для зарядного устройства.

Если BMW 1-Series «унаследует» силовую установку от i3 S, то под капотом хэтчбека разместят 184-сильный (270 Нм) электромотор и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа. В таком случае запас хода электрифицированной 1-Series составит около 200 км по циклу WLTP. Кроме того, не исключен вариант выпуска полноприводной двухмоторной версии электрокара.

Спецподразделение BMW i планирует представить 12 полностью электрических и 13 подзаряжаемых гибридных моделей в течение пяти лет. В ближайшее время состоятся премьеры электрического кроссовера iX3 и вседорожника iNext.

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