Электромобили Renault Kangoo Z.E. поступили в парк логистического оператора DPD

Электромобили Renault Kangoo Z.E. поступили в парк компании DPD – крупнейшего коммерческого логистического оператора. Компания закупила несколько транспортных средств для внутригородской доставки по Москве и Ростову-на-Дону. Сотрудничество DPD и Renault Россия является частью партнерского соглашения компаний на глобальном уровне, сообщает пресс-служба французской марки.

Напомним, это уже не первый опыт сотрудничества логистического оператора и производителя автомобилей. Осенью 2017 года на выставке в Ганновере DPDgroup совместно с Renault представила беспилотный концепт-кар EZ-PRO и инновационные логистические решения для улучшения и упрощения городской доставки.

Renault Kangoo Z.E. – это многофункциональный электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях. Стоимость пятиместной грузопассажирской версии Kangoo Z.E. составляет от 2 млн 769 тыс. рублей. Цены на грузовые модификации Kangoo Z.E. 33 Fourgon (объем грузового отделения – до 3500 л) и Fourgon Maxi (объем грузового отделения – до 4600 л) стартуют от 2 млн 619 тыс. рублей и 2 млн 689 тыс. рублей соответственно.

Благодаря новым литий-ионному аккумулятору NMC мощностью 33 кВт и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Нм запас хода нового Kangoo Z.E 33 увеличился до 270 км в смешанном цикле. Новый трансформатор 7Kw позволяет полностью зарядить батарею за 6 часов, при этом один час зарядки обеспечивает запас хода на 35 км.

Кроме того, в новом Kangoo Z.E 33 впервые в сегменте электрического коммерческого транспорта представлен тепловой насос, обеспечивающий обогрев салона без потери автономии. Тепловой насос работает по принципу реверсивного кондиционера и может как обогревать, так и охлаждать салон.

Увеличенному запасу хода электромобиля также способствуют система рекуперации энергии, обеспечивающая более выраженное торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода, эко режим, эконометр, сообщающий водителю о том, как используется энергия, функция предварительного обогрева и шины со сниженным сопротивлением качению. Новый Kangoo Z.E. 33 можно заряжать от обычной розетки на корпоративном паркинге, на общественном терминале зарядки либо в домашних условиях.

Kangoo Z.E 33 имеет все преимущества электромобилей, а благодаря полезному объему, достигающему 4600 л, грузоподъемности до 625 кг, длине до 2,89 м и задним дверям, открывающимся на 180 градусов, является полноценным коммерческим автомобилем. Для грузового отсека Kangoo Z.E 33 доступно несколько видов перегородок: поворотная решетчатая перегородка и складывающееся сиденье пассажира увеличат полезный объем и длину грузового отсека, а металлическая перегородка в 1/3 высоты обеспечивает транспортировку длинных и громоздких предметов. Также новый Kangoo Z.E. 33 предлагает несколько вариантов обшивки грузового отделения, в том числе возможна обшивка пола и стен фанерой.

Все версии нового Kangoo Z.E. 33 оснащены кондиционером, MP3-магнитолой с Bluetooth, а также адаптированы к холодным зимним условиям с помощью дизельного отопителя салона, подогрева передних сидений и обогрева зеркал с электроприводом.

Так как автомобиль работает практически бесшумно, Kangoo Z.E. оснащается системой Z.E. Voice, которая с помощью звукового сигнала предупреждает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов о приближении автомобиля, когда он двигается на скорости до 30 км/ч. Кроме того, Kangoo Z.E. 33 оснащен системой помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist, антиблокировочной системой торможения ABS, системой экстренного торможения AFU, системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, фронтальной подушкой безопасности водителя, а также боковыми подушками безопасности и подушкой безопасности пассажира в качестве опций.