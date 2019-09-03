KIA Sorento Prime в сентябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в сентябре реализовали 19194 автомобиля – это на 2% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 168141 автомобиль KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в сентябре был реализован 7758 автомобилей, что на 2% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 3063 покупателей (+5%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2676 реализованных автомобилей (+13%).

Стоит отметить, что флагманский кроссовер KIA Sorento Prime в сентябре обновил собственный рекорд месячных продаж – дилеры реализовали 1053 автомобиля (+17%).

Добавим также, что на 4 октября 2019 года в 99 городах России действует 195 официальных дилеров KIA.