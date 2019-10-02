ТОП-10 иномарок: чем владеют россияне?

сегодня, 07:53 1894 0

ТОП-10 иномарок: чем владеют россияне?

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на середину нынешнего года (01.07.2019) в нашей стране насчитывалось 27,5 млн легковых автомобилей иностранных марок.

Самой распространенной иномаркой в РФ является KIA Rio, которая зарегистрирована в количестве 793,4 тыс. экземпляров. Второе место занимает еще один «кореец» - Hyundai Solaris, показатель которого составил 766,2 тыс. единиц. Замыкает первую тройку Ford Focus (746,6 тыс. шт.). Напомним, что еще год назад эта модель лидировала в нашем рейтинге.

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных иномарок в России попадают: Toyota Corolla (699,5 тыс. шт.), Renault Logan (687,9 тыс. шт.), Chevrolet Niva (625,5 тыс. шт.), Volkswagen Polo (490,1 тыс. шт.), Toyota Camry (439,7 тыс. шт.), Daewoo Nexia (421 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (407,4 тыс. шт.).

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, источник: АВТОСТАТ

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