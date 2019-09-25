Jeep отзывает в России кроссоверы Cherokee из-за проблем с подушками безопасности

Компания «ЭфСиЭй Рус» 3 октября объявила об отзыве 64 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с сентября 2018 года. Причиной отзыва является электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Это может привести к тому, что при определенных условиях подушки безопасности могут сработать с запозданием, раскрыться не полностью или не раскрыться вообще, сообщает пресс-служба Росстандарта. Потеря ЭБУ ORC связи хотя бы с одним из датчиков ускорения вызывает включение на панели приборов светового сигнализатора неисправности системы подушек безопасности. Если же при потере связи сигнализатор не включится, это не позволит своевременно получить информацию о состоянии ORC. На автомобилях будет произведена замена неисправных датчиков ускорения (датчиков удара). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентября компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 65 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года. Причиной отзыва является возможное залипание фрикционной муфты, которое может привести к переходу коробки передач на нейтраль и потере тяги на ведущих колесах. Резкая потеря тяги во время движения может стать неожиданной для водителя автомобиля. На автомобилях будет произведено обновление программного обеспечения блока управления трансмиссией. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1244 внедорожника, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

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