Новый кроссовер Haima 8S появился в базе Роспатента

В базе Роспатента появились изображения нового кроссовера Haima 8S. Новинка появилась на китайском рынке минувшим летом и призвана вернуть интерес к автомобилям марки.

Как пишет "Российская газета", Haima 8S был выпущен вслед за вторым поколением кроссовера 5S. В дизайне недвусмысленно прослеживаются решения, реализованные на Hyundai Santa Fe нового поколения, а вот в салоне оригинальности больше. В оснащение Haima 8S входят адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камера кругового обзора, системы, предупреждающие и предотвращающие столкновение.

Haima 8S разработан на собственной глобальной платформе HMGA (Haima Global Architecture). При колесной базе 2700 мм габаритная длина кроссовера составляет 4565 мм. Привод у 8S только передний и полное отсутствие выбора моторов: под капотом Haina S8 установлен безальтернативный бензиновый турбодвигатель 1.6 TGDI мощностью 194 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией. В Китае цены на Haima 8S начинаются от 80 тыс. юаней, что по актуальному курсу составляет порядка 721 тыс. рублей.

Между тем, о появлении Haima 8S на российском рынке речь пока не идет: марка покинула нашу страну в 2016 году. Напомним, автомобили Haima продавались в России с 2011 по 2016 годы, и за это время было реализовано 5264 машины. Марка была представлена в нашей стране двумя моделями – кроссовером Haima 7 и седаном M3. Позднее Haima заявляла о планах возвращения на российский рынок с новыми кроссоверами S5 и S7, однако этого до сих пор не произошло.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».