Фирменному сервису АВТОВАЗа – 50 лет

Фирменной сервисной сети АВТОВАЗа исполнилось 50 лет.

Несколько фактов истории:

25.09.1969 – издан приказ о создании отдела техобслуживания автомобилей ВАЗ.

1971 – начали работу 50 передвижных станций техобслуживания

1973 – в Тольятти появился первый крупный спецавтоцентр

1975 – первый конкурс профмастерства среди работников автосервиса (можно сказать, что это был World Skills в рамках АвтоВАЗа). Работники фирменной сервисной сети АВТОВАЗа соревновались в семи номинациях: «Приемка автомобилей», «Слесарь по ремонту узлов и агрегатов», «Слесарь по диагностике электронной системы управления двигателем», «Слесарь по ремонту электрооборудования», «Рихтовщик деталей кузовов», «Маляр», «Продавец-консультант».

2005 – более 500 дилерских соглашений…

Под брендом «АвтоВАЗтехобслуживание» сервисная сеть прожила не один десяток лет, в основу были заложены стандарты и методологии ФИАТ. Теперь процессы обслуживания на фирменных сервисных центрах LADA разработаны в соответствии с мировыми стандартами и продолжают совершенствоваться и внедряться по всей сервисно-сбытовой сети.

В настоящее время в России насчитывается 292 дилеров и станций техобслуживания автомобилей LADA. Традиции фирменной сети продолжает АО «Лада-Сервис» (дочерняя компания АО «АВТОВАЗ») – дилерский холдинг, объединяющий 19 дилерских центров LADA. С 2017 года генеральным директором сервисно-сбытовой сети АВТОВАЗа «Лада-Сервис» стал Александр Бредихин.

К юбилею сети генеральный директор дилерского центра «Универсал» Александр Платицин выпустил юбилейное издание «Путь к успеху» (на фото), рассказав о переплетении своей судьбы (ему исполняется 75 лет), пути компании, которую он возглавляет (25 лет) и истории сервисной сети (50 лет).

Есть ли сегодня в вашем городе официальный дилер LADA вы можете узнать здесь.