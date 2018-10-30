Новый Jaguar F-Type станет среднемоторным электрокаром

Компания Jaguar планирует сделать следующее поколение спорткара F-Type среднемоторным и полностью перевести его на электротягу.

Как рассказал изданию Autocar бывший шеф-дизайнер марки Иэн Кэллум, в новом поколении спорткара предполагается возродить ряд дизайнерских находок от концепт-кара C-X75, который дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. По его словам, сейчас руководство решает, какую именно силовую установку выбрать для нового F-Type, чтобы он мог составить конкуренцию Porsche 911, следует ли придерживаться нынешней компоновки двигателя или изобретать другую. Кэллум сказал, что основных вариантов сейчас два: это будет полностью электрифицированная модель со средним расположением двигателя или гибридная модификация с переднемоторной компоновкой на основе мотора V8.

Нынешнее поколение спорткара будет продаваться еще в течение трех лет, во время которых он получит ряд обновлений. Причем о том, что работа над новым поколением начнется достаточно скоро, Кэллум говорил еще весной.

Еще одним "камнем преткновения" в разработке нового спорткара остается высокая стоимость создания еще одной платформы. Если проектировать ее с нюля или делать на заказ, потребуется много денег и растянется на неоправданно долгое время. Но за последний финансовый квартал Jaguar Land Rover потерял 395 млн стерлингов. Использование же в качестве основы для нового F-Type концепции 2010 года поможет компании избежать серьезных трат, хотя тоже потребует инвестиций. Но платформу EV легче сочетать с различными стилями кузова и конфигурациями привода, чем ICE.

Еще одним экономически выгодным для компании решением может стать переход на моторы BMW. Британские и немецкие производители недавно объявили, что будут разрабатывать и собирать блоки электроприводоов для будущих моделей вместе, и можно предположить, что BMW будет поставлять двигатели внутреннего сгорания и в Jaguar Land Rover. Разрабатывая вместе платформу для спортивных автомобилей EV, BMW и JLR, объединяя инженерные знания и ресурсы, компании могли бы значительно снизить затраты.