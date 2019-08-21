«Дервейс» может наладить сборку Ravon R2 под брендом Atlas

На черкесском заводе «Дервейс» в первом квартале 2020 года может быть налажено производство модели Chevrolet Spark, которая будет продаваться под брендом Atlas. Машинокомплеты для сборки планируется закупать у узбекского холдинга «Узавтосаноат», производителя другой копии «Спарка» – Ravon R2. Об этом агентству «ТАСС» сообщил председатель правления компании «Узавтосаноат» Бахтиер Умурзаков.

По его словам, пока речь идет только о сборке Chevrolet Spark/Ravon R2. Однако до запуска производства придется решить вопрос, как сделать автомобили конкурентоспособными, в том числе по цене, ведь в своем нынешнем виде они выпускаются с 2009 года. В будущем на заводе «Дервейс» могут начать сборку седанов Chevrolet Malibu. Их продавали в России с 2012 по 2014 год, но из-за низкого спроса модель покинула российский рынок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», после 1,5-годичного перерыва марка Ravon вернулась на российский рынок с тремя моделями – R2, Nexia R3 и R4. Модели R2 и R4 производятся на заводе в Узбекистане, а организация сборки R3 на заводе «СараркаАвтоПром» в Казахстане позволила Ravon оптимизировать расходы на производство и логистику. До конца года на российском рынке планируется реализовать 7 тыс. автомобилей Ravon, в следующем – 34 тысячи. В 2020 году компания планирует довести долю бренда Ravon на российском рынке до 2%.

Напомним , компактный хэтчбек Ravon R2 стоимостью от 646 до 697 тыс. рублей предлагается только с двигателем 1,2 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач. Седан Nexia R3 оснащен мотором 1,5 л мощностью 106 л.с., который может агрегатироваться с механической или автоматической трансмиссией. Цены на эту модель составляют от 670 до 748 тыс. рублей. Седан Ravon R4 предлагается с теми же силовыми агрегатами, что и Nexia R3, но его ценовой диапазон чуть выше – от 678 до 756 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».