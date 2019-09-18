АВТОВАЗ объяснил, почему отказался от «спортивной» LADA Granta

АВТОВАЗ в ближайшее время начнет продажи седанов LADA Granta в модификации Drive Active, которая уже доступна для заказа. А вот полноценной модификации Sport у новой LADA Granta не будет, заявил "Российской газете" директор LADA Sport (спортивное подразделение АВТОВАЗа) Владислав Незванкин.

"Мы посчитали, что с точки зрения концепции автомобилей "спорт" мы все задачи выполнили, сделав Vesta Sport. Соответственно, кто хочет погорячее с большими тормозами, с большей мощностью и т д., то, пожалуйста, есть модификация "Спорт". Мы посчитали, что они (Vesta Sport и Granta Drive Active) как-то будут друг с другом конкурировать. В данном случае Granta Drive Active - это такой прагматичный спорт, прагматичный драйв, доступная версия, которая позволяет гораздо больше, чем серийный автомобиль за меньшие деньги", - рассказал В.Незванкин.

Менеджер по продукту Granta Никита Гладкий также сообщил: "Если делать совершенно другую машину, спортивную, нафаршировать ее, тогда у нас аудитория снизилась бы. Поэтому надо оставить все равно более-менее гражданский автомобиль, но и как-то спозиционировать его".

Другими словами, АВТОВАЗ ищет максимально рентабельные предложения для российского рынка, и модернизированная Granta в эту категорию никак не попадает. При этом LADA Granta Sport с измененной подвеской, более мощными тормозами, производительным мотором, спортивным внешним видом и оригинальным салоном вполне может составить конкуренцию LADA Vesta Sport.

Ведь если стоимость Granta Drive Active составляет 630 тыс. рублей, то после проведенных вышеописанных нововведений цена Granta Sport может приблизиться к 750-800 тыс. рублей, а за 1 млн 022 тыс. рублей можно уже приобрести более современную модель - Vesta Sport. Помимо этого, не исключено, что, получив форсированный двигатель 1.6 (118 л.с.), Granta Sport по разгонной динамике сравнится с Vesta Sport 1.8 (145 л.с.), которая набирает 100 км/ч за 9,6 секунды. К слову, дорестайлинговая Granta Sport от 0 до 100 км/ч разгонялась за 9,5 секунды.

Напомним, производство дорестайлинговых Granta Sport и Kalina Sport завершилось в августе 2018 года. После обновления семейства LADA Granta директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми говорил, что компания не планирует выпуск Granta Sport и Granta NFR.