Mercedes-Benz отзывает в России более 4,6 тысячи автомобилей Sprinter Classic

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4635 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных с августа 2017-го по май 2018 года. Причиной отзыва является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами. На автомобилях будет произведена проверка жгута электропроводов двигателя и, при необходимости, ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2018 года производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде было приостановлено из-за отсутствия ряда комплектующих. По заявлениям Daimler, компания не отказывается от проекта и работает над поиском альтернатив, однако производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на ГАЗе до сих пор не возобновлено.

Напомним, в августе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 21 компактного кемпера Mercedes-Benz Marco Polo, произведенного с января 2017-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва стало то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места. Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова. Петли, возможно затронутые данной проблемой, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъемной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон. Это может представлять риск получения травм людьми, находящимися на кровати либо под ней. Автомобили должны быть проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей. При необходимости, усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены.

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