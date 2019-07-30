Foton представил модернизированный пикап Tunland F9

Пикап Foton Tunland подвергся очередной модернизации: напрямую от прежней модели Tunland F9 унаследовал только жестко подключаемый полный привод, каркас кабины и грузовую платформу.

Что касается обновлений, у пикапа усилена рама, а подвеска перенастроена с расчетом на комфорт, хотя схема прежняя: пружинная двухрычажка спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. Колесная база выросла на символические 5 мм: до 3110 мм у стандартной версии и 3140 мм у «растянутой». Длина грузового отсека – 1520 и 1805 мм соответственно, пишет издание «Авторевю».

Foton Tunland F9 предложен с двумя вариантами дизайна. Базовые версии имеют сетчатую решетку с логотипом компании и 16-дюймовые колеса, а особенности пикапов подороже – крупное название марки на передке, 18-дюймовые колеса, а также светодиодные ходовые огни и секции ближнего света.

Интерьер полностью обновлен: здесь медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и вращающаяся шайба управления трансмиссией вместо прежних кнопок. А у дорогих версий предусмотрены большой цветной экран маршрутного компьютера, «кожаный» салон, электропривод передних сидений и камеры кругового обзора.

Гамма силовых агрегатов изменена. На выбор – 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. и турбодизель того же объема (163 л.с.). Пока что предложена только 6-ступенчатая «механика», но позже будет и «автомат».

Производство новых пикапов уже началось. На китайский рынок Foton Tunland F9 выйдет в ноябре, но прежние модели Tunland E3 и E5 останутся в гамме, ведь новая модель будет заметно дороже, а терять рядовых покупателей компания не намерена.

Между тем, на российском рынке Foton Tunland не прижился: поставки остановлены, дилерские запасы почти распроданы. Пикап длиной 5,3 м имеет традиционную рамную конструкцию с задней рессорной подвеской и жестко подключаемым полным приводом. Foton Tunland оснащается турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 163 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» Getrag.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».