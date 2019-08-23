Электрическая «семерка» станет самой мощной моделью в истории BMW

Онлайн-изданию BMW Blog стали известны некоторые подробности об электрической версии флагманского седана BMW 7-Series следующего поколения. Топовая версия новинки станет самым мощным серийным автомобилем в истории баварской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, «зеленая» модификация «семерки» нового поколения получит обозначение «i7». Базовый вариант автомобиля оснастят двумя электрическими моторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью около 550 л.с.

Топовая модификация электрический 7-Series будет называться i7S, двигатели которого будут выдавать 680 л.с. Такой автомобиль сможет ускоряться с места до «сотни» примерно за 3 секунды. Батареи на 120 кВт-ч позволят проехать без подзарядки до 600 км. Этот электрокар сможет конкурировать с Porsche Taycan.

Напомним, Taycan укомплектовали двумя электромоторами (на передней и задней оси), которые обеспечивают полный привод и сочетаются со специальной двухдиапазонной коробкой передач. На момент запуска Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях – Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 л.с. (560 киловатт).

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