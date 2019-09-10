Около 300 автомобилей Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России

сегодня, 14:52 1205 0

Около 300 автомобилей Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России

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Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, реализованных с 2014-го по 2015 год. Причина отзыва автомобилей с двигателем 1,2 л, а также автомобилей Volkswagen Golf с двигателями 1,2 л и 1,6 л, заключается в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть. Вследствие этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо заменить регулятор фаз газораспределения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6697 кроссоверов Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах. Причиной отзыва стало то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колесных арок.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв audi audi q3 seat seat leon volkswagen volkswagen golf

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