Средний возраст владельцев Nissan – 38 лет

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Самыми возрастными среди них являются владельцы кроссоверов Terrano, Murano, X-Trail и Pathfinder – их средний возраст составляет 41 год. Чуть моложе обладатели Qashqai и Patrol – им в среднем 40 лет. А вот у владельцев седанов Almera этот показатель совпадает со средним возрастом в целом по марке и составляет 38 лет. Тем, кто ездит на Nissan Juke и Note, в среднем по 37 лет, что аналогично общероссийскому показателю.

Самыми молодыми оказались владельцы спорткаров Nissan Skyline, средний возраст которых не дотягивает даже до 30-летнего рубежа и составляет 29 лет.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 8,9 тыс. анкет по марке Nissan. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Nissan (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».