Volvo с начала года увеличила продажи в России на 14%

Российские дилеры Volvo в августе реализовали 507 автомобилей, что на 26,1% ниже показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Volvo составили 4921 машину – на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в августе стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 198 единиц (-10%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановил свой выбор 108 покупателей (-42,9%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 94 таких машины (-19,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Volvo начали продажи нового вседорожника V60 Cross Country. Кроме того, в сентябре на российском рынке появится спортивный седан премиум-класса Volvo S60. По итогам 2019 года компания Volvo планирует продемонстрировать двузначный рост продаж в России.

Полный список дилеров Volvo (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».