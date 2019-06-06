Haval в августе увеличил продажи в России более чем в 5 раз

Российские дилеры Haval в августе реализовали 1177 автомобилей, что в 5,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 5849 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,6 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в августе составили 600 машин. Новый кроссовер Haval F7 в прошлом месяце выбрали 387 покупателей. Как сообщалось ранее, российский завод Haval продолжает увеличивать производство Haval F7, чтобы удовлетворить растущий спрос. Также выросли продажи компактного кроссовера Haval H2, чей результат составил 123 автомобиля, а также рамного внедорожника Haval H9, разошедшегося в количестве 67 экземпляров.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».