Кредиторы потребовали от завода «Дервейс» около 18 млрд рублей

Кредиторы черкесского автозавода «Дервейс» потребовали от предприятия возврата 17,9 млрд рублей, соответствующие данные размещены в картотеке арбитражного суда республики. Самое крупное по размеру требование предприятию выставило ООО «Джили-Моторс». Его сумма превышает 9,1 млрд рублей, сообщает «РБК».

Напомним, в марте 2019 года иск о признании ООО «Автомобильная компания Дервейс» банкротом подал Евгений Борисов. Заявление было принято к производству в мае текущего года. В середине июля 2019 года на «Дервейс» введена процедура наблюдения сроком на 4 месяца. Временным управляющие назначен Владимир Батуев. Результаты процедуры наблюдения будут рассмотрены в ходе заседания 7 ноября текущего года.

В августе 2017 года 51% «Дервейс» перешли под контроль московской компании «СБК Ресурс» в качестве залогового имущества. Последняя управляется Сбербанком России. В конце июля текущего года 2% были переданы принадлежащей Росимуществу «Центринвестпроект».

Автомобильная компания «Дервейс» была организована в октябре 2002 года как автомобильное подразделение многопрофильной корпорации. Производственная мощность предприятия составляет 130 тысяч автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (319,3 млн рублей). В связи с этим производство на заводе «Дервейс» было прекращено, а производители Lifan и Chery начали поиск новых производственных площадок в России.