Обновленный Chery Tiggo 3 появится в России

Компания Chery представила модернизированный кроссовер Chery Tiggo 3, продажи которого уже стартовали в Китае. Как сообщили порталу «Колеса.ру» в российском офисе Chery, рестайлинговый Tiggo 3 появится и на российском рынке, однако точные сроки пока не определены. При этом в компании отметили, что модель вряд ли доберется до нашей страны ранее второй половины следующего года.

Итак, Tiggo 3 получил новую радиаторную решетку в стиле старших кроссоверов Tiggo 5x (в России – Tiggo 4) и Tiggo 8 (у нас пока не продают). Еще у «тройки» измененный передний бампер, круглые противотуманные фары исчезли, а светодиодные полоски дневных ходовых огней выровняли и заключили в хромированные «рамки». Кроме того, добавлены 17-дюймовые диски нового дизайна. Задняя часть автомобиля осталась без изменений. Габариты тоже прежние: длина равна 4420 мм, колесная база – 2510 мм, дорожный просвет – 190 мм.

Салон почти не изменился, разве что появились декоративные вставки бронзового цвета и обновленное рулевое колесо. При этом Tiggo 3 с новым дизайном получил электроусилитель руля вместо гидравлического, в «базе» также имеется система стабилизации, тогда как у дореформенного базового паркетника в Китае система идет за доплату (у российской актуальной «тройки» ее пока нет вообще).

А главное, Chery Tiggo 3 сменил мотор: в Поднебесной рестайлинговый кроссовер доступен с бензиновым мотором 1.5 (заводской индекс SQRE4G15C), который выдает 116 л.с. и 143 Нм и работает в паре только с 5-ступенчатой «механикой». Дорестайлинговый Tiggo 3 оснащается «атмосферником» 1.6 (SQRE4G16) мощностью 126 л.с. (160 Нм), кроме 5МКП этому мотору еще положен вариатор. Привод в любом случае все так же лишь передний. Кстати, дорестайлинговый Chery Tiggo 3 пока еще в строю, его будут продавать параллельно со свежей версией.

Между тем, пока неизвестно, появится ли новый мотор у российской версии модели. Актуальный Tiggo 3 представлен в России с тем же 126-сильным 1.6, с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Кроссовер является самой популярной моделью Chery на российском рынке.

Напомним, c 1 августа 2019 года дистрибьютор марки Chery в России снизил цены на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3. Так, рекомендованная стоимость модели теперь составляет от 799 тыс. 900 тыс. рублей до 939 тыс. 900 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года продажи Chery в России составили 3199 автомобилей, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».