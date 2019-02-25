Volkswagen проводит отзывную кампанию для 2,5 тыс. автомобилей Multivan

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет об отзыве 2490 автомобилей Volkswagen Multivan. Как отмечает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат минивэны с короткой базой, электроприводом крышки багажного отсека и сдвижной двери, реализованные в 2016 – 2019 годах.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери, вследствие чего возможно попадание воды.

Официальные дилеры Volkswagen в России проинформируют владельцев автомобилей Multivan, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих минивэнах будет произведена необходимая герметизация боковины. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Напомним также, что в последний раз отзывная кампания автомобилей Volkswagen Multivan проводилась в сентябре 2017 года. Тогда она затронула 7,7 тыс. таких минивэнов.

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