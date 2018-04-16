BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года. Причиной отзыва является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности, сообщает пресс-служба Росстандарта. В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления. На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года. Причиной отзыва стала возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должна быть выполнена проверка головных подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 23165 автомобилей – на 16% больше, чем годом ранее. В результате баварский бренд стал лидером премиального сегмента в России. Как отмечают в BMW Group Россия, продолжительному росту BMW на российском рынке способствует, прежде всего, самая «молодая» линейка автомобилей в премиум-сегменте. Компания полностью обновила линейку BMW X, а это ключевые модели для рынка страны.

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