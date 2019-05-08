Fiat отзывает в России около 150 пикапов Fullback

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 147 пикапов Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проведена замена заклепок креплений боковых подножек на болты. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, Fiat Fullback стартовал на российском рынке летом 2016 года. Модель предлагается с двухрядной кабиной, с дизельным мотором 2.4 мощностью 154 или 181 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Привод – подключаемый полный или постоянный полный. В «базе» у Fullback имеются противотуманные фары, передние подушек безопасности, системы помощи при экстренном торможении и помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и противобуксовочная система. Для топовой комплектации предусмотрены: круиз-контроль, климат-контроль, боковые подушки безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, подогрев передних кресел, мультимедиа-система и камера заднего вида.

Как сообщалось ранее, компания FCA завершает продажи пикапа Fiat Fullback на европейском рынке в связи с низким спросом на модель. По данным российских дилеров, запаса пикапов Fiat Fullback на складах должно хватить примерно до конца года.

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