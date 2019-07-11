Bugatti выпустит электрический кроссовер

Компания Bugatti планирует разработать кроссовер с электрической силовой установкой. По данным издания Automobile Magazine, новинку создадут совместно с фирмой Rimac из Хорватии. Также в проекте примет участие немецкая инжиниринговая компания Edag, пишет портал Autonews.ru.

Ожидается, что мощность кроссовера составит около 1900 л.с. По неофициальным данным, стоимость машины достигнет 850 тыс. долларов. В планах компании продавать по 600 экологически чистых кроссоверов в год.

Ранее сообщалось о планах Bugatti разработать электрический седан, премьера которого может состояться в 2023 году. Электромобиль Bugatti будет разработан с применением легких сплавов и углепластика. Он будет длиннее, чем Porsche Taycan, но будет иметь классический трехобъемный кузов. Три электродвигателя будут развивать мощность около 870 л.с. – почти на 300 л.с. больше, чем у электрокара Porsche.

Напомним, на прошедшем в марте автосалоне в Женеве Bugatti представила самый дорогой автомобиль в мире – Bugatti La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро. Особый гиперкар выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея французской марки, основанной Этторе Бугатти в 1909 году. При этом сам автомобиль посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

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