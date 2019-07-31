В России под отзыв попали 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 и 1 автомобиль BMW 8-Series

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6700 кроссоверов Audi Q5. В частности, отзыву подлежат 3 автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году. Причиной отзыва является то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо провести замену передней панели.

Также отзыву подлежат 6697 автомобилей Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах. Причиной отзыва является то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колесных арок. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 1 автомобиля BMW 8-Series Convertible, реализованного в период с августа 2015-го по август 2018 года. Причиной отзыва является то, что оба насоса высокого давления, возможно, были неправильно привинчены. Это может привести к ослаблению привинчивания и, как следствие, к отсоединению насосов высокого давления от фланца. При определенных обстоятельствах возможны разгерметизация или обрыв топливопровода. Следствием может быть утечка топлива, не исключено выключение двигателя во время движения. На автомобиле будет выполнена замена обоих насосов высокого давления.

Напомним, в июле компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 120 автомобилей Audi А6 и А7, реализованных в 2019 году. Причиной стало стирание оксидного слоя в месте прилегания трубки охлаждающей жидкости. Впоследствии это может повлечь утечку охлаждающей жидкости из системы. На автомобилях должна быть произведена замена трубки охлаждающей жидкости.

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