Модельный ряд LADA стал дороже на 5 – 7 тысяч рублей

В результате проведенного мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» установили, что с 1 августа 2019 года автомобили LADA подорожали на сумму от 5 000 до 7 000 рублей в зависимости от модели.

Как отмечают эксперты, в среднем удорожание составило 1%. Но если смотреть по семействам, то сильнее всего прибавила в цене «Веста» - 7 000 рублей. Автомобили семейства LADA Largus стали дороже на 6 000 рублей. А вот «Гранта», 4х4 и XRAY подорожали на 5 000 рублей.

Более подробная информация об этом, а также новые стартовые цены на автомобили LADA, содержится в отдельном материале, опубликованном на сайте «Цена Авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций