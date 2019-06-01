Chery снизила цены на кроссовер Tiggo 3

Дистрибьютор марки Chery в России c 1 августа 2019 года снизил цены на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3.

Так, рекомендованная стоимость модели в комплектации Comfort MT теперь составляет 799,9 тыс. рублей (снижение на 95 тыс. рублей), Luxury Plus MT – 859,9 тыс. рублей (снижение на 80 тыс. рублей), Luxury Plus CVT – 939,9 тыс. рублей (снижение на 60 тыс. рублей). Дополнительную выгоду – до 10 тыс. рублей – можно получить при бронировании автомобиля в онлайн-магазине на официальном сайте Chery, сообщает пресс-служба китайской марки.

Chery Tiggo 3 оснащается 4-цилиндровым бензиновым силовым агрегатом 1.6 DVVT. Двигатель развивает мощность в 126 л.с. при 6150 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 160 Нм при 3900 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литров для автомобилей, оборудованных 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8,2 литров – трансмиссией CVT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3 является бестселлером марки на российском рынке. В целом по итогам первого полугодия 2019 года продажи Chery в России составили 2767 автомобилей, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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