Hyundai раскрыла детали подписки на свои автомобили

Компания Hyundai запустит онлайн-платформу Hyundai Mobility, которая будет предлагать клиентам возможность подписки на модели бренда. В онлайн-приложении клиентам будут доступны три варианта подписки: City – от часа до 24 часов, Country – от 1 дня до 1 месяца, Freedom – от 1 месяца до года.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, оформить подписку можно будет полностью онлайн в несколько кликов с помощью мобильного приложения. По подписке будет доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1.

Напомним, ранее в этом году компания «Хендэ Мотор СНГ» и Инновационный центр «Сколково» подписали договор о реализации проекта по созданию стартапа Hyundai Mobility Lab, целью которого является разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo Car Russia запустила в России сервис Volvo Car Drive, который предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. На плечи клиента ложится только оплата парковок, мойка и заправка автомобиля.

Как отмечает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров, автопроизводителям выгоден запуск сервисов по долгосрочной аренде автомобилей, так как в договорные отношения включаются и дополнительные услуги: полное сервисное обслуживание, страхование, регистрация в ГИБДД, ТО и ремонтные работы, шиномонтаж и хранение резины, помощь на дороге круглосуточно и без выходных, контроль и обработка штрафов ПДД, а также служба поддержки клиентов. Выгодно это и для корпоративных клиентов подобных сервисов: не нужно тратить бюджет на покупку автомобиля, нести риски остаточной стоимости, выделять средства на обслуживание и страхование. Кроме того, возможность поменять автомобиль в любой момент – несомненное преимущество сервиса.

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