Флагманский седан Audi A8 получил активную подвеску с функцией прогнозирования, которая будет доступна для заказа в России с августа 2019 года.

Управление активной подвеской с функцией прогнозирования осуществляется с помощью электромеханических приводов, что позволяет менять и дорожный просвет под конкретную ситуацию на дороге. Активная подвеска позволяет приподнять или опустить кузов на величину до 85 мм от среднего положения независимо по всем четырем углам всего за полсекунды, сообщает пресс-служба Audi.

На каждом колесе Audi A8 установлены компактные электродвигатели, питаемые от основной электрической системы автомобиля напряжением 48 В и управляемые силовой электроникой. Ременный привод и компактная волновая зубчатая передача увеличивают крутящий момент электродвигателя почти в 200 раз до 1100 Н•м. Эта сила прикладывается к стальной поворотной трубе, которая соединяется с преднагруженным штоком из титана и способна поворачиваться более чем на 20 градусов. От конца поворотной трубы усилие передается подвеске через рычаг и соединительный шток. На передней подвеске оно воздействует на амортизаторную стойку, а на задней – на поперечный рычаг.

Активная подвеска с функцией прогнозирования работает исключительно эффективно. Средний расход электроэнергии составляет всего от 10 до 200 Вт, что по сравнению с гидравлическими системами она экономит гораздо больше энергии. Когда под действием нагрузок кузов стремится прижаться к колесу, например, при движении по дороге с плохим покрытием, активная подвеска с функцией прогнозирования противодействует этой силе. При очень резком импульсе, который может возникнуть на гоночной трассе, возможна генерация кратковременной, но очень значительной энергии вплоть до 6 кВт. В зависимости от ситуации движения на зарядку аккумуляторной батареи напряжением 48 В может быть направлено до 3 кВт энергии.

В сочетании с пневматической подвеской и системой Audi drive select (стандартное оснащение) активная подвеска с функцией прогнозирования обеспечивает широчайший диапазон характеристик. При выборе режима dynamic управляемость флагманского седана сравнима со спорткаром. В момент, когда на автомобиль действует поперечное ускорение 1 g, угол наклона (крена) кузова составляет всего 2 градуса. В аналогичных условиях автомобиль со стандартной подвеской кренится более чем на 5 градусов. В любой ситуации на дороге система оптимальным образом распределяет раскачивающие моменты, а при резком ускорении или торможении продольные колебания кузова сводятся к минимуму.

При выборе в системе Audi drive select режима comfort plus управление активной подвеской с функцией прогнозирования осуществляется на основе данных, полученных от передней видеокамеры. Система заблаговременно определяет неровности покрытия и подстраивает под них параметры работы активной подвески. Перед приближением к неровности прогнозирования подает исполнительным механизмам команду на совершение определенного хода, активно управляя подвеской. В результате перемещение кузова сокращается, а продольные волны и прочие неровности дорожного полотна компенсируются практически полностью. Видеокамера передает данные о состоянии покрытия 18 раз в секунду, за счет чего весь сложный процесс регулировки подвески занимает лишь несколько миллисекунд. Электронная платформа ходовой части обрабатывает информацию о состоянии дорожного полотна и точно контролирует параметры всех компонентов подвески практически в реальном времени.

В режиме comfort plus активная подвеска с функцией прогнозирования обеспечивает еще одно инновационное преимущество: снижение поперечной нагрузки. На входе в поворот подвеска поднимает кузов с наружной стороны поворота и опускает его с внутренней. Таким образом, подобно мотоциклу модель Audi A8 наклоняется внутрь на угол до 3 градусов. Благодаря этому снижаются действующие поперечные усилия. Подобный эффект наиболее заметен на скоростях от 80 до 130 км/ч, как и при поперечном ускорении до 0,4 g. Прохождение поворота становится для водителя и пассажиров практически незаметным. Интенсивность снижения поперечных усилий зависит от целого ряда факторов: скорости движения автомобиля, поперечного ускорения g и состояния дорожного покрытия. Электронная платформа ходовой части, которая представляет собой центральный блок управления подвески, обрабатывает данные датчиков и передает их в блок управления активной подвески. выбранном режиме comfort plus и движении по прямой активная подвеска с функцией прогнозирования может также снизить усилия, действующие на пассажиров. В случае резкого ускорения или торможения, система компенсирует продольные колебания кузова, как например в случае остановки перед светофором. Более того, активная подвеска с функцией прогнозирования обеспечивает пассажирам дополнительное удобство даже в неподвижном автомобиле. При открывании двери система поднимает кузов на величину до 50 мм, облегчая посадку и высадку.

В сочетании с системой безопасности Audi presense 360°, входящей в пакет ассистирующих систем «Город», активная подвеска с функцией прогнозирования повышает уровень пассивной безопасности. Подвеска работает в паре с центральной системой управления ассистирующими системами (zFAS), которая обрабатывает данные от всех датчиков и определяет потенциально опасные ситуации. При неизбежном боковом столкновении на скорости выше 25 км/ч активная подвеска поднимает кузов со стороны удара на величину до 80 мм, что позволяет переместить порог в более оптимальное положение и лучше поглотить энергию удара. Деформация пассажирского отсека и нагрузки, действующие на водителя и пассажиров (в первую очередь в области грудной клетки и живота), могут быть уменьшены на 50% по сравнению с поперечным столкновением при стандартной высоте кузова.