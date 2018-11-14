Volkswagen Arteon доберется до России в 2020 году

Компания Volkswagen в 2020 году привезет в Россию купеобразный лифтбек Arteon. Напомним, премьера модели состоялась еще в 2017 году на Женевском автосалоне. Автомобиль заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC, пишет портал Autonews.ru.

В основе Volkswagen Arteon лежит стандартная платформа MQB. Длина машины – 4862 мм, ширина – 1871 мм, а колесная база – 2841 мм. Объем багажного отделения составляет от 563 до 1557 литров.

Линейка двигателей автомобиля в Европе включает бензиновый 1,5-литровый агрегат мощностью 150 л.с., а также два 2,0-литровых мотора с отдачей 190 и 280 л.с. Дизельная гамма представлена моторами рабочим объемом 2,0 л, развивающими 150, 190 и 240 л.с.

Между тем, в декабре нынешнего года на российском рынке должен дебютировать обновленный Passat восьмого поколения, построенный на платформе MQB. Обновленный седан получил новые бамперы, матричные светодиодные элементы и иные фонари. В салоне появилась новая цифровая панель приборов с улучшенной графикой и большими возможностями персонализации, розетки формата USB Type-C и обновленная медиасистема. В России автомобиль предложат с мотором 2,0 TSI с отдачей 190 л.с. Также ожидается появление версии с 1,4-литровым агрегатом TSI, развивающим 150 л.с. Кроме того, в гамму моторов войдет 2,0-литровый дизель. Универсалов, включая версию Alltrack, гибридов и даже исполнения R-Line ждать не стоит.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 49771 автомобиль, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – с начала года на этой модели остановили свой выбор 27810 покупателей (+3,1%). На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, чьи продажи увеличились на 4,6% и составили 16294 автомобиля.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».