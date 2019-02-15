Ducati расширяет дилерскую сеть в России

Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России. Дилерские центры Ducati отвечают самым высоким стандартам итальянской марки, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus, которая выступает официальным импортером марки Ducati в России. Покупателям в России предлагается весь модельный ряд итальянских мотоциклов, а также профессиональный специализированный сервис и полный спектр услуг по обслуживанию мотоциклетной техники.

Компания Ducati приглашает к сотрудничеству успешные компании в следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Красноярск, Краснодар и Владивосток.

Выбор партнера марки Ducati будет производиться на конкурсной основе. Требования к компаниям-кандидатам: наличие успешного опыта работы в мотоциклетном и автомобильном бизнесе (не менее 3 лет) и профессиональной команды специалистов; устойчивое финансовое положение и хорошая репутация; готовность к инвестициям в оснащение дилерского центра по стандартам Ducati Motor Holding S.p.A.

Компания Ducati разработала регламент для определения наиболее успешных претендентов. Решение о заключении дилерского соглашения с одним из кандидатов принимается коллегиально комитетом, в состав которого входит руководство «Фольксваген Груп Рус», представители марки Ducati в России, а также представители Ducati Motor Holding S.p.A.