Более половины всех автобусов в России – пригородного назначения

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало нынешнего года в нашей стране зарегистрировано 405,7 тыс. автобусов (без учета LCV). При этом более половины (53,6%) из них – пригородные, которых в общей сложности насчитывается 217,4 тыс. единиц.

Из всех пригородных автобусов чаще всего на российских дорогах можно встретить модель ПАЗ-3205. По состоянию на 1 января 2019 года их числилось в количестве 128,4 тыс. штук. Иными словами, это почти каждый третий автобус в стране.

Около 30% автобусного парка приходится на модели городского назначения (118,1 тыс. шт.), а самой распространенной из них является ЛИАЗ-5256 (16,8 тыс. шт.). Еще примерно 9% всех автобусов – междугородные или туристические (36,3 тыс. шт.), а лидирует среди них KIA Granbird (3,1 тыс. шт.). Оставшаяся часть парка – это автобусы прочего назначения (33,9 тыс. шт.).

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