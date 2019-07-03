Обновленный JAC S3 появится в России не ранее 2021 года

Кроссовер JAC S3 прошел четвертый по счету рестайлинг, который довольно серьезно поменял внешность кроссовера. Новинка может появиться в России, но не раньше 2021 года, сообщил порталу «Китайские автомобили» представитель компании в РФ.

В настоящее время на российском рынке продается одна из первых итераций модели, образца еще 2014 года. Машина поставляется из Казахстана, с завода «СарыаркаАвтоПром». При этом на казахстанском рынке доступна уже чуть более свежая версия, которую можно отличить по иному расположению хромированных планок на передней части.

Новый S3 отличить от всех остальных вариантов будет гораздо проще. Теперь спереди модель напоминает солидный Hyundai Santa Fe – появились шестиугольная радиаторная решетка и двухэтажная оптика. В верхней части расположены зауженные ДХО и сигналы поворотов, в нижней – фары. Сзади существенно изменился бампер, в который теперь вмонтировали крупные световые приборы. Сбоку изменений почти нет, но за счет закрытой задней стойки, придающей эффект «парящей» крыши, облик кроссовера стал спортивнее, молодежнее.

В салоне нового JAC S3 появился вынесенный на панель большой тачскрин мультимедийной системы. На потолке вместо люка предложили панорамную крышу, торпедо покрыли мягкой кожей.

Напомним, в настоящее время стоимость кроссовера JAC S3 на российском рынке составляет от 749 до 909 тыс. рублей.

Напомним, недавно официальный дистрибьютор JAC Motors в России «Джак автомобиль» завершил сертификацию пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентбря 2019 года. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании «Джак автомобиль», в этом году компания также намерена завершить сертификацию кроссовера JAC S4, после чего автомобиль поступит в продажу. Сертификация автомобиля JAC S7 также должна завершится до конца 2019 года, а в продажу он поступит в 2020 году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».