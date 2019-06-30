Мировой авторынок в мае снизился на 7% до 7 млн 603 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 89 млн 747 тыс. машин. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 37 млн 319 тыс. единиц (-6,7%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в мае было реализовано 1 млн 874 тыс. машин (-15,6%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 592 тыс. машин, что соответствует прошлогоднему результату.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в мае также остались на прежнем уровне и составили 1 млн 476 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 10,6% до 345,4 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в мае усилил падение в связи с завершением госпрограмм стимулирования спроса.

В Южной Америке местные дилеры продали 268,8 тыс. автомобилей, что на 2,4% меньше, чем в мае прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (391,4 тыс. шт., +6,7%), Канаду (201,5 тыс. шт., -6,7%) и Корею (150,1 тыс. шт., -2,8%).

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