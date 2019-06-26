Audi разработала электрический паркетник для китайского рынка

В то время как на рынках Европы и США компания Audi пытается вторгнуться в сегмент электромобилей с крупным и дорогим кроссовером e-tron, специально для Китая разработана электрическая версия самого младшего паркетника Audi Q2 L длиной 4,2 м.

Поскольку исходная модель Q2 построена на той же платформе MQB, что и Volkswagen Golf, то новый электрический кроссовер максимально унифицирован по технике с аккумуляторным хэтчбеком e-Golf, пишет издание "Авторевю". На передней оси установлен тот же электромотор с отдачей 136 л.с. и 290 Нм, а установленная под полом салона тяговая батарея имеет лишь немного большую емкость: 38 кВт∙ч против 36 у "Гольфа".

Компания обещает, что Audi Q2 L e-tron сможет проехать на одной зарядке 265 км (по циклу NEDC), максимальная скорость достигает 150 км/ч (как у "Гольфа"), а разгон до 100 км/ч занимает 10,2 с. Интересно, что для переднеприводного электромобиля использован вариант платформы MQB с задней независимой подвеской, тогда как версии с двигателями внутреннего сгорания имеют такое шасси только в комплекте с полным приводом.

Визуально электрический Audi Q2 отличается от бензиновых аналогов нюансами: у него другая решетка радиатора (почти вся ее площадь представляет собой заглушку) и чуть измененный дизайн бамперов, а салон и вовсе ничем не выдает тип силовой установки. Зарядные разъемы расположены под тем же лючком, что и горловина бензобака, а еще в базовую комплектацию включены светодиодные фары.

Электрические версии выпускает то же совместное предприятие FAW-Volkswagen, что делает бензиновые машины. Кроссоверы уже начали поступать к китайским дилерам, цену объявят одновременно со стартом продаж. Но за пределами Поднебесной такой e-tron не появится.

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