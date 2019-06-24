24.06.19 Прочитали 270 раз

Стала известна стоимость нового Bentley Continental GT Convertible

Стала известна стоимость нового Bentley Continental GT Convertible

Обзор автомобильного рынка России
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Стала известна стоимость нового кабриолета класса Gran Turismo – Bentley Continental GT Convertible, который уже доступен для заказа у российских дилеров марки. Автомобиль с 6-литровым двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. предлагается за 16 млн 400 тыс. рублей. С этим мотором кабриолет разгоняется 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 333 км/ч. В 2020 году на российский рынок начнутся поставки менее мощной модификации с агрегатом V8, развивающим 550 л.с., ее стоимость в Bentley пока не раскрывают.

Новый Bentley Continental GT Convertible отличается удлиненными по сравнению с предшественником профилем и передней частью, которая также теперь расположена визуально ниже. Фары автомобиля, в которых используется новейшая светодиодная матричная технология, напоминают подсвеченный драгоценный камень, а граненые трехмерные задние фонари подобны изысканному тончайшему хрусталю.

Автомобиль оснащен новейшей системой складывания мягкой крыши, Z-образный механизм которой позволяет владельцу Bentley Continental GT Convertible убрать или поднять верх всего за 19 секунд. Манипуляция требует лишь одного нажатия кнопки и может проводиться на скорости до 50 км/ч. Кроме того, усовершенствована система «воздушного шарфа», подающая теплый и оптимальный в актуальных погодных условиях воздушный поток вокруг подголовников.

Для отделки интерьера Bentley Continental GT Convertible клиенты могут выбирать уникальные текстуры, среди которых – редчайшие виды шпона Koa и Fiddleback Eucaliptus, а также ценные кожаные покрытия деликатной выделки. На центральной консоли Continental GT Convertible расположен трехсторонний модуль Bentley Rotating Display, на одной стороне которого расположены аналоговые циферблаты, на другой – цифровой сенсорный экран высокой четкости, при этом третья отделана шпоном, соответствующим выбранному стилю интерьера.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены премиум-марки bentley bentley convertible

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