21.06.19 Прочитали 355 раз

Nissan и Renault подписали с Waymo договор по развитию сервисов беспилотного транспорта

Nissan и Renault подписали с Waymo договор по развитию сервисов беспилотного транспорта

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Автопроизводители Nissan и Renault заключили эксклюзивный договор о сотрудничестве с компанией Waymo, которая специализируется на технологиях автономного вождения и создала самого опытного в мире «автопилота», проехавшего 10 млн миль по дорогам общего пользования. Цель договора – развитие услуг по беспилотной перевозке пассажиров и доставке товаров в Японии и Франции. Партнеры будут совместно изучать коммерческие, юридические и нормативные вопросы, касающиеся услуг беспилотного транспорта, предлагаемых во Франции и Японии, говорится в совместном сообщении компаний.

Договор направлен на развитие долгосрочной и прибыльной деятельности по беспилотной транспортировке. Анализ информации будет, прежде всего, осуществляться в Японии и Франции – странах, где расположены штаб-квартиры Nissan и Группы компаний Renault. Впоследствии область исследований может быть расширена и на другие рынки, включая Китай.

Nissan и Группа компаний Renault создадут совместное предприятие, сфокусированное на входящих в Альянс компаниях во Франции и Японии и специализирующееся на услугах беспилотного транспорта.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки альянс renault-nissan беспилотники renault-nissan-mitsubishi nissan renault

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