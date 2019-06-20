В 9 городах можно купить ЯндексАвто и установить на свой автомобиль

Как оказалось, не только автопроизводители стремятся позаботиться о водителях. С 2005года отдельные модели автомобилей по контрактам с автопроизводителями комплектуются устройствами ЯндексАвто. История длится 14 лет и к настоящему временим, по данным Яндекс, 18 моделей имеют предустановленные устройства. Какие это модели?

Современный автомобиль трудно представить без навигатора, аудиосистемы, радио. Многие автопроизводители уже в базовых версиях устанавливают не только бортовые компьютеры, но и мультимедиа системы. Но для экономных водителей эти функции может заменить современный смартфон.

С 2005 года - Volkswagen Jetta, с 2006 - Volkswagen Golf, с 2012 - Toyota RAV4, Renault Logan II, Renault Duster, Mitsubishi Outlander; с 2013 - Renault Sandero, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai , 2014 - Volkswagen Polo, Skoda Rapid; с 2015 - LADA X-Ray, LADA Vesta; c 2016 -Hyundai Creta, Renault Kaptur, с 2017 - Toyota Camry, KIA Rio, Hyundai Solaris.

Если устройство не установлено на автомобиле, теперь его можно купить и установить в 9 городах. А именно, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени, Самаре, Великом Новгороде, Калуге.

Цена ЯндексАвто сравнима со стоимостью смартфона - от 29 900 ₽. Сейчас это бортовой компьютер, который водители используют в дороге. Но разработчики обещают, что с его помощью скоро можно будет оплатить парковку, перенести маршрут с телефона, увидеть, где стоит машина, открыть окна и багажник и даже узнать об эвакуации авто.

Какие еще модели автомобилей можно ждать на российском рынке в 2019 году - смотрите в "Календаре новинок". У каких из них будет установлено устройство, узнаем в конце года.