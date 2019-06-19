В первой половине июня 7 марок обновили ценники на свои модели

Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто» с 1 по 15 июня, выявило корректировку прайс-листов автомобилей у 7 производителей, официально представленных на российском рынке.

Два бренда снизили цены на свою продукцию – китайский Chery и японский Nissan. При этом у первого подешевели сразу три модели из пяти, представленных в России, а второй ограничился снижением цен только на кроссовер Murano.

Остальные пять марок сделали прибавку к стоимости отдельных моделей. Так, у массовых брендов подорожали кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, кроссовер DFM AX7 и внедорожник Volkswagen Touareg. В премиум-классе корейский Genesis переписал ценник на спортивный седан G70, а немецкий Mercedes-Benz откорректировал цены сразу на 7 моделей из своей продуктовой линейки.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».