Рынок новых грузовых автомобилей в мае упал на 18%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5 тыс. единиц, что на 17,8% меньше, чем за тот же период минувшего года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественный KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось почти 30%. В количественном выражении это составляет 1,5 тыс. экземпляров – на 22,2% меньше, чем в мае 2018 года. Вторую строчку занимает еще один российский производитель – GAZ, результат которого составил 540 автомобилей (-14,4%). Далее в рейтинге располагается шведский Volvo с показателем 441 экземпляр (-18,8%). С сопоставимыми результатами пятерку лидеров замыкают MAZ и Scania (295 и 289 шт. соответственно). Но если белорусский бренд демонстрирует рост (+5%), то шведский – падение (-42,8%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 5 месяцев нынешнего года российский рынок новых грузовых автомобилей тоже испытывает падение. Так, за этот период его объем достиг 29,6 тыс. единиц – на 5,1% меньше, чем в январе – мае 2018 года.