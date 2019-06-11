Российский рынок новых грузовых автомобилей в мае 2019 года

10 июня 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5 тыс. единиц, что на 17,8% меньше, чем в мае 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля которого в прошлом месяце составила около 30% от общего объема. Так, его результат достиг 1,5 тыс. единиц, показав падение на 22,2%. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 540 реализованных автомобилей (-14,4%). За ним следуют шведский Volvo (441 шт.; -18,8%) и белорусский MAZ (295 шт.; +5%). На пятом месте – шведская Scania (289 шт.), реализация которой упала на 42,8%, показав самое большое снижение в десятке лидеров.

Отметим также, что больше половины марок (6) из этой десятки по итогам мая 2019 года демонстрируют рыночное падение. А вот самый большой рост – у марки Iveco, реализация которой увеличилась в 2 с лишним раза.

В модельной структуре майского рейтинга лидерство принадлежит KAMAZ 65115, который был реализован в количестве 418 экземпляров (+17,7%). Второе место – у GAZ Gazon Next, объем рынка которого упал на 12,9% до 370 единиц. За ним следует KAMAZ 43118 (342 шт.; -32%). Замыкают пятерку лидеров Volvo FH (306 шт.; -23,7%) и Mercedes-Benz Actros (249 шт.; +33,9%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам пяти месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 29,6 тыс. единиц, снизившись на 5,1%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ

В МАЕ 2019 ГОДА (шт.)