Ravon анонсировал две бюджетных новинки

Завод GM Uzbekistan, чьи автомобили известны в России под брендом Ravon планирует вывести на рынок две бюджетные новинки. Речь идет о седане или хэтчбеке стоимостью 10 тыс. долларов и компактном кроссовере по цене от 15 тыс. долларов, пишет "Российская газета".

Как сообщил начальник отдела стратегического планирования"Узавтосаноат" Рустам Кадиров, их производство начнется параллельно с выпускающимися сегодня, а объем выпуска будут исчисляться сотнями тысяч.

На данный момент GM Uzbekistan выпускает 8 моделей под брендами Chevrolet (на экспортных рынках - Ravon). Это хэтчбек Spark (R2), седаны Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Malibu, кроссоверы Tracker, микровэны Damas и Labo. В ближайшее время в Узбекистане начнут производить кроссоверы Chevrolet Equinox, Trailblazer и Traverse.

Напомним, с весны прошлого года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия на для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов. На сегодняшний день продажи автомобилей Ravon на российском рынке не возобновлены.

Как сообщалось ранее, во второй половине 2019-го на заводе "Дервейс" в Черкесске планируется начать производство автомобилей Chevrolet Malibu и Ravon R2. Кроме того, по данным портала Drom, GM Uzbekistan может возобновить экспорт в Россию тех же R2 и R4.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».