В России растут продажи автомобилей китайских марок

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года в нашей стране было реализовано 3 098 новых автомобилей китайских марок, что на 4% больше, чем год назад. Между тем, по итогам 4 месяцев их продажи тоже показывают рост (+1% до 10 098 шт.). Таким образом, реализация китайских автомобилей растет на фоне падения всего российского рынка.

Как отмечают эксперты агентства, среди автопроизводителей из КНР наилучшую рыночную динамику демонстрируют лидеры данного сегмента. Так, в апреле продажи у Geely выросли в 3,6 раза (до 786 шт.), а у Haval – в 2,9 раза (до 603 шт.). Кроме них, в «плюсе» оказались еще DFM (+72%), Changan (+2%) и Brilliance (+7%).

Остальные китайские бренды в прошлом месяце показали отрицательную динамику на российском рынке, причем сильнее других просел Lifan (-62% до 487 шт.), который на протяжении нескольких лет подряд был лидером в этом сегменте, а теперь занял лишь четвертое место.

Узнать стоимость китайских автомобилей на российском авторынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».