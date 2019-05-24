24.05.19 Прочитали 644 раз

Какого цвета будет новый универсал LADA Granta Cross?

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Портрет автовладельца
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Как сообщает сайт "Цена Авто", для новинки АВТОВАЗа LADA Granta SW Cross приготовлено 9 цветов. И хотя, в основном, они соответствуют цветовой палитре уже известной потребителям, новый оттенок должен привлечь внимание.
Это фирменный цвет "Аурум". Прямая ассоциация с золотом вас не обмнет. Яркость и сияние должны подчеркнуть особенный характер унивесала с приставкой "кросс"
Другие цвета бело-серо-черной гаммы разбавляет лишь ярко-синий с названием "Голубая планета".

Как ранее сообщал АВТОСТАТ, первые автомобили уже поступили в дилерские центры. По предварительным данным, старт продаж планируется 12 июня 2019 года.

По итогам четырех месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 47% и составила 41278 единиц. Можно предположить, что кросс-версия универсала  обесчпецит существенную прибавку к показателям продаж "Гранты".

LADA Granta Cross aurum

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз легковые автомобили новинки lada lada granta cross

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